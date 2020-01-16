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مسمهوش "أنا غير" .. تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

الخميس 16/يناير/2020 - 06:53 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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أيام قليلة تفصلنا عن طرح ألبوم الفنان عمرو دياب، الجديد حيث من المقرر طرحه يوم 20 من يناير الحالي عبر خاصية"عالم عمرو دياب" بإحدى شركات المحمول المتعاقد معها الهضبة، ويوم 23 بالأسواق، وعبر مواقع السوشيال ميديا والـ"يوتيوب".

وعلم"الفجر الفني" من مصادره أن عمرو دياب، قرر تغيير اسم الألبوم من "أنا غير" إلى اسم إحدى أغنياته
الجديدة.

وأضاف المصدر أن الهضبة فكر في هذا بسبب عدم تحقيق أغنية "أنا غير" النجاح المتوقع والتي تجعلها تحِمل عنوان للألبوم،وستكون هذه مفاجآة الهضبة لجمهوره عند طرح الألبوم".


واستكمل المصدر حديثه قائلًا: " ينوي الهضبة طرح 7 أغاني جديدة في الألبوم، بالإضافة إلى ثلاث أغاني طرحهم خلال الفترة الماضية "كسينجل" وهم "قدام مرايتها"، و"بحبه"،"يوم تلات"واختتم المصدر حديثه قائلا: "يشهد هذا الألبوم أول تعاون بين الهضبة والشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور، " حيث تعاون دياب، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين ولحن الهضبة حتي الآن أغنيتين منه.

جدير بالذكر أن عمرو دياب، طرح حتي الآن 7 أغاني "كسينجل" بالإضافة إلى إعادة تقديمه لأغاني "يتعلموا"، "يوم تلات"،" أجمل عيون" "أنا غير" بشكل موسيقي آخر.

والأغاني هى:

أغنية "بحبه"

طُرحت أغنية بحبه فى الأول من أغسطس الماضي، والأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

أغنية "أنا غير"

طُرحت أغنية أنا غير فى 20 أغسطس الماضي، و"أنا غير" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى.

أغنية "يوم تلات"

طرح الهضبة أغنية يوم تلات في 19 سبتمبر الماضي.

الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز شافعي، وأثارت "يوم تلات" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدًا من قبل جمهور الهضبة نظرا لجرأة كلماتها.

أغنية "تحيرك"

طٌرحت أغنية تحيرك في 25 سبتمبر، الأغنية كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزة وتوزيع ومكساج طارق مدكور.

أغنية "متغير"

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.

"قدام مرايتها"

طٌرحت قدام مرايتها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 5 نوفمبر، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا قبل طرحها على يوتوب، وتم تداولها بكثرة عبر "السوشيال ميديا".

الأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع طارق مدكور.

"أول يوم فى البعد"

طرح عمرو دياب أغنية اول يوم فى البعد وهى سابع أغنيات ألبومه الجديد أنا غير عبر منصة إحدى شركات الاتصالات، الأغنية فور طرحها تصدرت تريند موقع تويتر، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول يوم فى البعد كلمات أحمد المالكي، تلحين محمدي، توزيع أسامة الهندى.

كما قدم الهضبة في حفل رأس السنة بالغردقة أغنية جديدة تحمل عنوان"سهران".
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