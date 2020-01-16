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"جريفيث": من المترض تحقيق السلام في اليمن هذا العام

الخميس 16/يناير/2020 - 05:21 م
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مارتن جريفيث
مارتن جريفيث
الفجر
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قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال "جريفيث"، خلال تصريحاته، اليوم، إنه من المفترض أن يتحقق خلال هذا العام، منوها بأن العمليات العسكرية تراجعت بشكل ملحوظ في اليمن.

 وشدد على أهمية الحل السياسي في الأزمة اليمنية.

 وأشار إلى أن اتفاق الرياض ودور السعودية كان له دور رئيسي في تحسين الوضع الأمني في اليمن.


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الكلمات المفتاحية

مارتن جريفيث عام اليمن السلام الات

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