"الدفاع المدني" يحذر من التقلبات الجوية على منطقة حائل





دعت مديرية الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحمابة البيئة، التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبدأ يومي الجمعة والسبت.





وطلب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، من الجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة، وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد.





هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الشرقية منها، تمتدّ إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، وسماء غائمة جزئيًّا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



