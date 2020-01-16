أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إرسال قوات إلى ليبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه أن الحزب الحاكم في روسيا وافق بالإجماع، اليوم الخميس، على ترشيح ميخائيل ميشوستين كرئيس للوزراء قبل الانتخابات البرلمانية الرسمية، وفق ما قالته أنستازيا كاشفاروفا، أحد مساعدي رئيس البرلمان على وسائل التواصل الاجتماعي.







