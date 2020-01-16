"كورة لايف" مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر رابط KSA "قناة مفتوحة" في كاس الملك اليوم 16-1-2020

يصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره الاتفاق في مباراة هامة للغاية ستجمع الفريقان على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وذلك اليوم الخميس 16 يناير 2020.

راابط مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها على الهواء عبر شاشة قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق عبد الله الحربي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

تألق الهلال في دور الـ16 من بطولة كأس الملك بعد انتهاء المواجهة أمام الفيصلي بنتيجة 2/2، ثم لجأت المواجهة لركلات الترجيح والتي حسمت لصالح الموج الأزرق، بينما تأهل الاتفاق للدور الحالي بعد فوزه على فريق أحد بنتيجة ثقيلة انهت بسباعية نظيفة لهدف وحيد.





كانت آخر مباريات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين أمام الوحدة وانتهت بفوزه بنتيجة 3/1، بينما تعادل الاتفاق في آخر لقاء له بالدوري أمام ضمك بهدفين لكل فريق.





سيعتمد المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو على ذات التشكيل المُعتاد لعيه في المباريات السابقة، حيث سيدفع بالمعيوف في حراسة المرمى، ومن أمامه البريك وجحفي والبليهي والشهراني، وسيتواجد في الوسط كويار وكنو، وفي المقدمة كارية وجيوفينكو والدوسري، وفي قلب الهجوم جوميس.







