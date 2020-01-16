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مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)

الخميس 16/يناير/2020 - 05:03 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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ينتظر الفنان مدحت تيخا، عرض مسلسل "بنت القبائل" الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال ذات 45 حلقة، والمقرر عرضه علي أحدى القنوات الفضائية بدءا من يوم السبت الموافق 18 يناير الجارى.

أكد تيخا، بأنه يقدم شخصية باسم "بكري" وتدور محور شخصيته في إطار درامي وساسبنس ،وذلك لأنه يدخل في صراعات مع عمه الفنان يوسف إسماعيل، ونجل عمه الفنان محمد رياض، وذلك من أجل استرجاع حقه إلا وهي أرضه الذي استحوذوا عليها بالقوة بعد أن توفي والده منذ الصغر.

وأضاف تيخا، أنه مع مرور هذه الأحداث يمر بقصه عاطفية مع نجله عمه الفنانه هاجر الشرنوبي ولكنها تتطور بقوه ويقع في حيره بين التار ومشاعره العاطفية ولكنه يتنازل عن فكرة التار ويخطف حبيبته ويهرب بها ليتزوجها دون رغبة أهلها وتشتعل بينهم العداوة لمنظور أخر إلا وهو العار.

يشار إن تيخا، يتخلي عن اطاره الكوميدي في هذه الملحمة الصعيدية والدرامية، ويرتدي ثوب الإطار التراچيدي الصريح والمباشر لأول مره والذي سيكون مفاجأة للجمهور.


وتدور أحداث مسلسل "بنت القبائل" ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودرامي ويظهر ذلك من خلال الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن وغيرها . جدير بالذكر بأن مسلسل "بنت القبائل" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع ،عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، مدحت تيخا ، هاجر الشرنوبي، منه فضالى، أشرف عبد الغفور ، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
مدحت تيخا يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بنت القبائل" (صور)
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