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لايف Hilal رابط مباشر مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين Hilal Today

الخميس 16/يناير/2020 - 04:59 م
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر والتي ستقام اليوم الخميس الموافق 16-1-2020 لحساب الدور ربع النهائي

من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .
وجاء تشكيل الهلال أمام الاتفاق كالأتي :

الحارس: المعيوف

الدفاع: الشهراني - آل بليهي - محمد جحفلي - البريك

الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - جيوفينكو

الهجوم: إدواردو - صالح الشهري - هتان باهبري

مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر


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