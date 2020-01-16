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لايف Hilal رابط مباشر مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين Hilal Today
الخميس 16/يناير/2020 - 04:59 م
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مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر والتي ستقام اليوم الخميس الموافق 16-1-2020 لحساب الدور ربع النهائي
من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم .
وجاء تشكيل الهلال أمام الاتفاق كالأتي :
الحارس: المعيوف
الدفاع: الشهراني - آل بليهي - محمد جحفلي - البريك
الوسط: سلمان الفرج - محمد كنو - جيوفينكو
الهجوم: إدواردو - صالح الشهري - هتان باهبري
مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر
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