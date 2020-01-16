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وزير المالية اللبناني يعلن الاقتراب من تشكيل الحكومة

الخميس 16/يناير/2020 - 04:58 م
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وزير المالية اللبناني
وزير المالية اللبناني
وكالات
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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، اليوم الخميس، الاقتراب من تشكيل حكومة جديدة.

وقال خليل في تصريحات صحفية بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب، إن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا.

ولبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.

وأضاف خليل أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب في عين التينة بعد ظهر اليوم، كان إيجابيا، وأمن مناخات سرعت تشكيل حكومة من اختصاصيين تمثل أوسع شرائح.


وأكد خليل أن الحكومة ستضم 18 وزيرا من الاختصاصيين، وهي على عتبة التشكيل.


وكان دياب غادر عين التينة، مقر رئاسة مجلس النواب في لبنان، بعد لقاء بري من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن لا موعد حتى الساعة للرئيس المكلف لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا لتقديم التشكيلة الحكومة.


وتسارع الحراك الحكومي اليوم على وقع ليلتين من العنف شهدتهما بيروت، خرب خلالها المحتجون واجهات عدد من المصارف، واشتبكوا مع القوى الأمنية ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى من الطرفين.

ويرجح المتابعون أن تبصر تشكيلة الحكومة النور خلال الساعات المقبلة.

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