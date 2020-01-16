Advertisements
Advertisements
Advertisements

ألمانيا: حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار الجاري في ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 04:52 م
Advertisements
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
الفجر
Advertisements
أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار الجاري في ليبيا.

وأوضح ماس، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، أن حفتر وافق من حيث المبدأ على المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.


وتوجه وزير الخارجية الألماني إلى ليبيا، اليوم الخميس، للقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مسعى لدفع الجهود المضطربة لتأمين وقف إطلاق النار.


وتستضيف ألمانيا مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين يوم الأحد المقبل، يجمع عددا كبيرا من الدول ذات المصالح المشتركة مع ليبيا.


وتأتي زيارة هايكو ماس إلى بنغازي بعد يومين من مغادرة حفتر والسراج موسكو دون التوصل لاتفاق.


واقترحت تركيا وروسيا وقفا لإطلاق النار الأسبوع الماضي وتوجه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، إلى موسكو يوم الاثنين لإجراء مباحثات مع دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين روس وأتراك.


حفتر والسراج، اللذان لم يلتقيا وجها لوجه، بحثا مسودة وثيقة بشأن تفاصيل هدنة مقترحة من روسيا وتركيا بدأت الأحد، وقع السراج الوثيقة قبل مغادرته، في حين طلب حفتر مزيدا من الوقت للتفكير، ثم غادر موسكو دون توقيع، ودعي كلاهما إلى مؤتمر برلين رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانا سيحضران.


وتحدث ماس إلى السراج الأسبوع الماضي وقال إنه سيلتقي حفتر نيابة عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.


وقال ماس قبل مغادرة برلين “رسالتنا واضحة: لا يمكن لأي طرف الفوز في هذا الصراع عسكريا. فتحت نافذة الآن لتحرير الصراع من التدخل الأجنبي وبذلك يفتح طريق أمام عملية سياسية ومفاوضات ليبية داخلية حول نظام ما بعد الحرب” تحت إشراف الأمم المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف وزير خارجية ألمانيا ليبيا خليفة حفتر الات اطلاق النار

أخبار تهمك

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 48 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع أليو بادجي واختيار فايلر

منذ أقل من ساعتين

بديل سواريز.. 3 حلول أمام كيكي سيتين لتعويض غياب الأوروجوياني عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. حفتر والسراج يزوران روسيا قريبا لبحث وقف إطلاق النار

عاجل.. حفتر يصل إلى موسكو لبحث مبادرة وقف النار في ليبيا

وكالة روسية: حفتر والسراج قد يوقعان اتفاقا لوقف النار في ليبيا

وزير الخارجية الروسي: هناك تقدم في المحادثات الليبية

حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار

عاجل.. تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

02:37 م

تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو)

03:57 م

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status