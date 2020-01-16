شيخ الأزهر: القضاة أحد دروع الوطن ويحظون بثقة الشعب

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: إن قضاة مصر يضطلعون بدور كبير في حفظ أمن الوطن والمواطن، وهم أحد دروع الوطن ومصدر الطمأنية لأصحاب المظالم، ويحظون بثقة وقبول الناس دائمًا، لما يتمتعون به من نزاهة وحكمة.



وأضاف خلال استقباله المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، والوفد المرافق له، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، أن "مجتمعاتنا بحاجة ماسة إلى رفع المستوى الثقافى والفكري لأفراد المجتمع، للارتقاء بالموطنين وحمايتهم واستغلالهم في النهوض بالوطن والبعد عن ارتكاب الجرائم".



من جانبه، عبر "عبدالمحسن" والوفد المرافق له، عن فخر قضاة مصر واعتزازهم بالأزهر الشريف، وثقتهم في قدرة الأزهر على حماية الأمة العربية والإسلامية من الأفكار المتطرفة، لأنه ينطلق برسالة عالمية تقوم على منهج وسطي معتدل، وأن الله كما وهب مصر بالنيل، فقد وهبها الأزهر ونحن محظوظون بوجود هذه المؤسسة العريقة على أرض مصر.