Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك المركزي يكشف حقيقة العملات المزيفة

الخميس 16/يناير/2020 - 04:46 م
Advertisements
البنك المركزي
البنك المركزي
أحمد الشيخ
Advertisements
نفى البنك المركزي ما تردد في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ "200 جنيه" أو أية فئات أخرى، مشدداً على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أية عمليات تزييف لعملات النقد الورقية.

وأوضح  أن جميع مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، حيث يحرص البنك على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.

 تتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصة في العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة "50 و100 و200" جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلا عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.

ويناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة ‏المعلومات غير الموثقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فئة 200 جنيه العملات الورقية المزورة البنك المركزي احبار الطباعة

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

بديل سواريز.. 3 حلول أمام كيكي سيتين لتعويض غياب الأوروجوياني عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 7 ساعات

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع أليو بادجي واختيار فايلر

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"المركزى" يعلن عن إنشاء أكبر مطبعة للعملات بالعاصمة الإدارية الجديدة

تهدف لتخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود.. 10 معلومات عن العملة البلاستيكية المصرية الجديدة

الوزراء ينفي إصدار عملة فئة ٥٠٠ جنيه بالأسواق

خبير مصرفي: الكتابة على العملات الورقية إهانة للبلد

تعرف على حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

الحكومة تنفي طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

02:37 م

تعرف على أبرز مميزات اليو بادجى.. وحقيقة إعتزال نجم الأهلي (فيديو)

03:57 م

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status