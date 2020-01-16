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مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتفاق بث مباشر KSA

الخميس 16/يناير/2020 - 04:46 م
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 16 / 1 / 2020، أبرزها مباراة بارما ضد روما في كأس إيطاليا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"

 

انطلقت مواعيد مباريات اليوم بمواجهة المصري ضد أسوان، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ13"

 

الوداد ضد حسنية أغادير، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

 

بارما ضد روما، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "الدور ربع النهائي"

 

الهلال ضد الاتفاق، تقام المباراة في تمام 5:05 دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:05 دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.


 

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