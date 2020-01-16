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نجل شاه إيران يتوقع إنهيار النظام الحاكم في طهران خلال أشهر

الخميس 16/يناير/2020 - 04:39 م
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نجل شاه إيران - رضا بهلوي
نجل شاه إيران - رضا بهلوي
الفجر
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ذكر ولي عهد الأسرة البهلوية رضا بهلوي، التي حكمت إيران حتى الإطاحة بها عام 1979م، أنه "من المتوقع إنهيار النظام الديني الحاكم في طهران خلال أشهر، وحض القوى الغربية على عدم التفاوض معه"، وفق ما ذكر راديو فاردا المعارض.

وقال رضا بهلوي: إن "التظاهرات التي اندلعت في نوفمبر وتجددت هذا الشهر، عقب إسقاط القوات المسلحة الإيرانية طائرة ركاب أوكرانية بالخطأ، ذكرته بالانتفاضة التي أطاحت بوالده عام 1979".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في واشنطن؛ حيث يعيش في منفاه بالقرب من العاصمة الأمريكية: إنها "فقط مسألة وقت حتى تصل إلى ذروتها الأخيرة، وأعتقد أننا في هذه الوضعية، وإنها مسألة أسابيع أو أشهر تسبق الانهيار النهائي، ولا تختلف عن الأشهر الثلاثة الأخيرة عام 1978 قبل الثورة"، مؤكداً على أن "الإيرانيين هذه المرة يشمون رائحة هذه الفرصة للمرة الأولى منذ 40 عاما".

وأيد بهلوي في كلمة له أمام معهد هادسون، يوم أمس الأربعاء، بشكل كبير حملة "الضغوط القصوى" التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تسعى لعزل النظام من خلال فرض عقوبات قاسية عليه، لافتاً إلى أن المفاوضات السابقة فشلت.

وقال: "حان الوقت لندرك أن هذا ليس نظاما طبيعيا، وأن هذا النظام لن يغير من سلوكه، وإن المواطنون الإيرانيون يدركون أنه لا يمكن إصلاح هذا النظام الذي يجب الإطاحة به".

كما أشار إلى أن الإيرانيين "يتوقعون من العالم أن يظهر أكثر من مجرد دعم معنوي، ويتوقعون أيضاً أن لا تتم خيانتهم باسم الدبلوماسية والتفاوض".

ومع ذلك، قلل رضا بهلوي الذي كان والده الشاه محمد رضا بهلوي حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة الأمريكية، من احتمالات استعادة النظام الملكي، وقال: إنه "يريد بدلا من ذلك دعم تحالف واسع من الإيرانيين؛ لاستبدال النظام بآخر علماني ديمقراطي".

وعندما سئل إن كان باستطاعته تمثيل كل الإيرانيين، قال بهلوي: "الأمر لا يتعلق بي بل بشعب إيران".

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الكلمات المفتاحية

طهران شاه إيران النظام الحاكم إيران

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