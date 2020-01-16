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"الصحفيين": لم نُخطر بقرار تصفية "التحرير".. وسنتخذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الزملاء

الخميس 16/يناير/2020 - 04:35 م
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جانب من الاعتصام
جانب من الاعتصام
ميسون أبو الحسن
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قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن النقابة لم تُخطر بقرار شركة التحرير للطباعة والتوزيع، بالتصفية وإغلاق جريدة التحرير الصادرة عنها، والذي اتخذته الإدارة الشهر الماضي.


وقال في تصريحات إلى "الفجـر"، إن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الزملاء، والتي تتمثل في التسوية وفقًا للقانون، حال التصفية، لافتًا إلى أن مجلس النقابة سيناقش الأمر فورًا.


وكانت إدارة شركة التحرير للطباعة والتوزيع، المملوكة لرجل الأعمال والمهندس أكمل قرطام، اتخذت قرارًا بالتصفية، دون إخطار الزملاء الصحفيين العاملين فيها، أو نقابة الصحفيين.


كانت أزمة اندلعت بين الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، والمهندس أكمل قرطام رجل الأعمال ومالك الجريدة؛ بعد قرار صدر بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض روابتهم للحد التأميني وهو 900 جنيه، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عدد من الإجراءات النقابية والقانونية، ودخل اعتصام الزملاء شهره السادس.

"الصحفيين": لم نُخطر بقرار تصفية "التحرير".. وسنتخذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الزملاء
"الصحفيين": لم نُخطر بقرار تصفية "التحرير".. وسنتخذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الزملاء
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