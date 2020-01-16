تعرف على موعد عزاء الفنانة القدير ماجدة الصباحي





قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - إنه تقرر إقامة عزاء الراحلة ماجدة الصباحي الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم.





ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ليوارى الجثمان الثرى بمقابر الأسرة عقب صلاة الجنازة.





وكان الموت قد غيب الفنانة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا.

عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم تستقبل أسرة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، واجب العزاء في الفقيدة، يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم.