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"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)

الخميس 16/يناير/2020 - 05:19 م
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محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت
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منح مهرجان "كازا آرت" بالمغرب الفنان محمد حماقي، مساء أمس لقب نجم 2019 وسفير الإنسانية" وذلك في احتفالية ضخمة وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن.
في فندق سوفيتل بالدار البيضاء.

وقدم حماقي، في الحفل مجموعة كبيرة من أغانية الجديدة والقديمة حيث أعرب عن سعادته البالغة بالتكريم ووجه الشكر إلى جميع القائمين على المهرجان، وللجمهور.


وفاز حماقي، بالجائزة بسبب نشاطاته الفنية خلال الفترة الحالية؛ فحماقي عضو لجنة تحكيم لأهم برنامجين اكتشاف المواهب الغنائية بالوطن العربي، فضلًا عن إحيائه لعدد كبير من الحفلات بمصر وبالدول العربية.


وقال الفنان محمد حماقي، عن عام 2020، إنه سيضم مشاريع فنية كثيرة، منها ألبومه الجديد الذي بدء بالتحضير به، وبالفعل انتهى من تنفيذ ثلاث أغاني منه.


وعن مشاركته السينمائية قال إنه يتم العمل علية حاليًا وأن هناك جلسات عمل مع المخرج والمؤلف.


وأضاف "حماقي" عن تجربته في برنامج "ذا فويس كيدز"، أنه برنامج مختلف تمامًا عن "ذا فويس"، حيث يختلف في الطريقه والتعامل والأسلوب، موضحًا ذلك بأن الكبار من الممكن توجية لهم معلومات يقبلونها على الفور، لكنمع الاطفال التعامل مختلف لانك تتحدث مع مشاعرهم قبل عقولهم.


يذكر أن آخر أعمال حماقي، الفنية فيديو كليب "راسمك في خيالي" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر قناة "اليوتيوب"، فالأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
"كازا آرت" يمنح حماقي لقب نجم 2019 وسفيرًا للإنسانية (فيديو وصور)
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