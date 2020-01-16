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إشبيلية يعلن تعاقده مع نجم المنتخب المغربي

الخميس 16/يناير/2020 - 04:25 م
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منتخب المغرب
منتخب المغرب
عبد القادر عرابي
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أعلن نادي أشبيلية الإسباني اليوم الخميس، ضم المهاجم الدولي المغربي ونجم نادي ليجانيس الإسباني يوسف النصيري، لينضم بشكل رسمي لصفوف الفريق الأندلسي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 

وأذاع إشبيلية نبأ ضم النصيري اليوم على الموقع الرسمي للنادي وحسابه الرسمي على موقع تويتر.

 

وتوصل إشبيلية اليوم لاتفاق مع ليجانيس على ضم اللاعب الدولي، في انتظار تجاوز الكشف الطبي الروتيني ثم تقديم اللاعب رسمياً لوسائل الإعلام.

 

وسيوقع النصيري على عقد يربطه بإشبيلية لمدة خمس سنوات ونص تبدأ من يناير الجاري.

 

وانضم النصيري منذ الصغر لصفوف فريق ملجا، قبل أن يتحول لفريق ليجانيس، الذي قضى معه موسماً ونصف الموسم، سجل خلالها 15 هدفاً خلال 63 لقاء.

 

شارك النصيري مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ونهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

 

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الكلمات المفتاحية

يوسف النصيري يوسف الاخبار الرياضية اشبيلية اخبار الرياضة

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