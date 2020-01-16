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"وداعًا يا جميلة"..هكذا نعت إسعاد يونس الفنانة الراحلة ماجدة

الخميس 16/يناير/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة إسعاد يونس الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة ، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إسعاد صورة لماجدة من أحد أفلامها، وعلقت على الصورة قائلة:"وداعًا ماجدة، وداعًا يا الجميلة".



معلومات عن الفنانة الراحلة ماجدة

وقدمت ماجدة الصباحي للسينما العديد من الأفلام الهامة مثل" بين ايديك،الرجل الذي فقد ظله،قيس وليلى، العمر لحظة،حواء على الطريق،أنف وأذن وثلاث عيون، هجرة الرسول، النداهة"، وغيرها من الأفلام المميزة.

واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، تلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها ذهبت فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا، وهناك شاهدها المخرج سيف الدين شوكت، وقدمها لبطولة فيلم "الناصح" عام 1949 أمام إسماعيل ياسين، فوافقت ماجدة دون أن تخبر أسرتها.

يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس ، عن عمر ناهز 88 عامًا.
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