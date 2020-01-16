بعد نجاح "ضربة بضربة".. أحمد موزة يطرح مهرجان جديد عبر "يوتيوب"

طرح مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد موزة، مهرجان جديد يحمل اسم "حضرة السجان علي الجدعان قفل بابو"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.





تفاصيل مهرجان "حضرة السجان علي الجدعان قفل بابو" غناء أحمد موزه، ومن كلمات مصطفى الجن، ومن توزيع دولسى، ويقول المهرجان: "دنيا المتاعب مفيش صاحب بيتزامل خالصه وبناقص من الناقص مش هنجامل؛ لأ مفيش راجل بيتعامل وبيقدر، كلو بيطبل بيستهبل وبيحور، حقى برقبتى دا لو وقتى انا بجيبو عمرى ما بجلى هاخد مللى وهنغيبو، انتو عايشنها ورامينها وبتخيبو احنا بدراعنا وولعنا مابنهيبو".

