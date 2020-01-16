أحمد السقا ناعيًا ماجدة الصباحي: "وداعًا فنانة عظيمة"

نعى الفنان أحمد السقا الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، والتي رحلت عن عالمنا ظهر اليوم عن عمر ناهز ال٨٩ عاما.



ونشر "السقا" عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر" صورة للراحلة باللونين الأبيض والأسود، وغرد: "وداعا الفنانة العظيمة ماجدة الصباحي إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكانت الفنانة ماجدة الصباحي توفيت منذ قليل عن عمر ناهز ال٨٩ عاما، والراحلة من مواليد ١٩٣١، ومن أشهر أفلامها: "المراهقات"، و"أين عمري"، و"أنف وثلاث عيون"، و"نسيت أني امرأة".