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بعد رحيل ماجدة الصباحي.. مواليد برج الثور وهذه أبرز صفاتها

الخميس 16/يناير/2020 - 03:59 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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أصاب خبر رحيل الفنانة ماجدة الصباحي ظهر اليوم الخميس عن عمر ناهز ال٨٩ عاما، الجمهور والوسط الفني بالصدمة والحزن الشديدين.

وحرص الكثيرون من معحبي الفنانة على نعيها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ونشر البعض صورها ولقطات من أعمالها الخالدة وفيديوهات نادرة للقاءات إعلامية.

وتصدر هاشتاج يحمل اسم الراحلة ترند الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات تويتر، وكان أبرز التفاعلات هو فيديو تداوله البعض لإحدى صفحات الأبراج تتحدث فيها عن صفات برج الثور والتي تعد الراحلة واحدة من أعلامه.

وتتميز أنثى البرج بروحها الجميلة وحس الدعابة والعند والحساسية المفرطة التي تعمد لاخفاها وتتمادى في تدليل نفسها وتستطيع تكوين الصداقات بسهولة.
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