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كريم الحسيني: سعيد بإنضمامي لـ"كلاكيت" وانتظروا حفل مختلف
الخميس 16/يناير/2020 - 05:38 م
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يارا أحمد
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أعرب الفنان كريم الحسيني عن سعادته البالغة بالتعاون مع فرقة كلاكيت وخاصة المايسترو وقائد الفرقة مازن دراز والمخرج محمد عبد الواحد الذي يقدم رؤية اخراجية مختلفة من حيث الأداء والحركة والشكل للفرقة مؤكدا علي امتلاكهم اسلوب متنوع ومختلف في تقديم الاسكتشات الفنية .
جدير بالذكر ان كريم شارك في الحفل الأول الذي قدمته فرقة كلاكيت في شهر نوفمبر الماضي باسكتش مستر كاراتيه ومحدش شاف لمراد منير والذي حاز علي اعجاب الجمهور .
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