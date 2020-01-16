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الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع أليو بادجي واختيار فايلر

الخميس 16/يناير/2020 - 03:46 م
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اليو بادجى
اليو بادجى
علي نبوي
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أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي جاء بعد متابعة دقيقة من جانب الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر بعد صرف النظر عن بعض المرشحين.


وأعلن الأهلي مساء اليوم تعاقده مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وسيصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدا ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد توفيق في تصريحات صحفية على أن تكلفة الصفقة ٢ مليون يورو، سيتم سدادهم على أقساط لمدة عام ونصف.

وتابع :" بادجي وافق على الانضمام للأهلي بمجرد أن تقدمنا بعرض رسمي إلى ناديه رغم أنه كان يمتلك عروضا أخرى، فهو يرى أن الأهلي ناد كبير وخطوة جيدة في مستقبله الكروي ".

وأكمل حديثه" نادي رابيد النسماوي طلب مبالغ كبيرة وبعد جولة من المفاوضات تم التوصل إلي حلول وسط ومن ثم وقع بادجي علي عقود رسمية ".
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