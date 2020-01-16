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بث مباشر مباراة الاردن والامارات مشاهدة مباراة الاردن والامارات بث حي مباراة الامارات

الخميس 16/يناير/2020 - 03:18 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الإمارات والأردن، بث مباشر، التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس 16-1-2020، على ملعب شانج أرينا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا للشباب، تحت 23 سنة، المقامة في تايلاند.

بث مباشر الاردن والامارات موعد مباراة الإمارات والأردن اليوم

والقناة الناقلة:

مشاهدة مباراة الاردن والامارات بث حي االردن امام الامارات ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا، بتوقيت مصر، الرابعة والربع بتوقيت السعودية، الخامسة والربع بتوقيت الإمارات، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 5 بصوت المعلق حسن العيدروس وكذلك 
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