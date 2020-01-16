Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف علي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم

الخميس 16/يناير/2020 - 03:13 م
Advertisements
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements

سوق الأسهم السعودية 

أنهي مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية  تعاملات اليوم مرتفعاً حوالي 27.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8459.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال ، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.


وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد كانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، ولاذ للتأمين، والخبير ريت، والإعادة السعودية، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة الحكير، واكسا التعاونية، والتأمين العربية، وشمس، وبترو رابغ فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.85%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وأسمنت الجوف، والإنماء، وأسمنت نجران هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 233.37 نقطة ليقفل عند مستوى 7391.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 1504 صفقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الات

أخبار تهمك

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

منذ ساعة و 22 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 18 ساعة

على طريقة مصباح علاء الدين.. الأهلي يرحب بـ"أليو بادجي" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 5 ساعات

ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام)

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 19 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد رحيلها.. تعرف على ديانة ماجدة الصباحي وسر حجر ابنتها عليها

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية 86.2 نقطة بختام التعاملات

سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8055.24 نقطة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status