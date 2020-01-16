Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة تجارة المخدرات في المطرية

الخميس 16/يناير/2020 - 03:27 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
Advertisements
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامه بحيازة مواد مخدرة ومبالغ مالية.

كشفت التحقيقات أنه أثناء تفقد قوة أمنية من ضباط مباحث قسم المطرية للحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط "ك.ع"، 23 سنة، وبتفتيشه عثر على 8 لفافات من المواد المخدرة "حشيش"، قبل ترويجهم، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف المتهم بإتجاره للمواد المخدرة، والمبلغ المالي هو متحصل نشاطه اليومي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ ساعة و نصف

ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام)

منذ حوالي 3 ساعات

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 5 ساعات

على طريقة مصباح علاء الدين.. الأهلي يرحب بـ"أليو بادجي" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 21 ساعة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد رحيلها.. تعرف على ديانة ماجدة الصباحي وسر حجر ابنتها عليها

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status