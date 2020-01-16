تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة تجارة المخدرات في المطرية

كشفت التحقيقات أنه أثناء تفقد قوة أمنية من ضباط مباحث قسم المطرية للحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط "ك.ع"، 23 سنة، وبتفتيشه عثر على 8 لفافات من المواد المخدرة "حشيش"، قبل ترويجهم، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.





وبمواجهته اعترف المتهم بإتجاره للمواد المخدرة، والمبلغ المالي هو متحصل نشاطه اليومي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامه بحيازة مواد مخدرة ومبالغ مالية.