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نعت إلهام شاهين الراحلة ماجدة الصباحي:" نعزي أنفسنا في وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي"

الخميس 16/يناير/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نعت الفنانة إلهام شاهين الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت إلهام شاهين صورة الفنانة الراحلة ماجدة، وعلقت على الصورة قائلاً :"نعزي أنفسنا في وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، الله يرحمها رحمة واسعة لا حدود لها، ويجعل مثواها الجنة أسعدتنا بفنها الجميل" .

يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 15يناير ، عن عمر ناهز 88 عامًا.

وقدمت ماجدة الصباحي للسينما العديد من الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، تلقت تعليمها في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عامًا ذهبت ماجدة فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا، وهناك شاهدها المخرج سيف الدين شوكت، ورأى فيها صفات الفتاة التى يبحث عنها، فقامت ببطولة فيلم "الناصح" عام 1949 أمام إسماعيل ياسين، فوافقت ماجدة دون أن تخبر أسرتها، وقامت بتصوير الفيلم في السر أثناء مواعيد المدرسة، وخدمتها الظروف الأسرية فى تلك الفترة،بسبب مرض والدتها، وخضوعها لإجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات.
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