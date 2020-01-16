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"الفجر الفني".. يعرض جدول "فبراير الكويت 2020"

الخميس 16/يناير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان "فبراير الكويت" لدورة 2020، حيث يضم مجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي.

ويعرض لكم "الفجر الفني" برنامج "فبراير الكويت 2020" لنجوم شركة"روتانا" للصوتات والمرئيات.

_محمد عبده 

تبدأ شركة"روتانا" المهرجان بفنان العرب محمد عبده، يوم 6 فبراير، ويمن المقرر أن يقدم باقة كبيرة من أجمل أغانيه لجميع الحاضرين.

_ماجد المهندس وأصالة نصري يقدم كلا منهما مجموعة كبيرة من الأغاني للجمهور وذلك يوم 7 من فبراير المقبل.

_حسين الجسمي وبلقيس يقدما حفل غنائي كبير يوم 13 من فبراير المقبل.


_نوال الكويتية ومطرف المطرف يحيا كل من الفنانة نوال الكويتية، والفنان مطرف المطرف حفلًا غنائيًا على هامش مهرجان"هلا فبراير" يوم الجمعة الموافق 14 فبراير.

_عبد الله الرويشد وأنغام يستعد كل من الفنان عبد الله الرويشد والفنانة أنغام، لإحياء حفل ضخم يوم الخميس الموافق 20 فبراير.


_راشد الماجد ونبيل شعيل تختتم شركة"روتانا" المهرجان بالنجوم راشد الماجد ونبيل شعيل، وذلك يوم 21 فبراير.


يذكر أنه مهرجان هلا فبراير يعد أبرز مهرجان شامل يقام على دولة الكويت سنويًا، ويقوم بدعمه القطاع الخاص وبعض المؤسسات من خلال تمويله ورعايته وتقديم الجوائز والكوبونات. وأبرز هذه القطاعات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي استمرت مع المهرجان منذ أنطلاقته الأولى.
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