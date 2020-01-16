أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 في الإمارات

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 "، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 في الإمارات





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 174.57درهم .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





اسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2020 في الإمارات



