Advertisements
Advertisements
Advertisements

في لقاء نادر.. ماجدة الصباحي: دخولي التمثيل قسمة ونصيب

الخميس 16/يناير/2020 - 03:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
تداول عدد من رواد موقع التغريدات تويتر، لقاء إعلامي نادر للفنانة الراحلة ماجدة الصباحي تتحدث فيه عن أهم أعمالها الفنية وتأثيراتها المجتمعية.

وخصت ماجدة بالذكر فيلم "المراهقات" التي أكدت أنه أحدث ضجة كبيرة في السينيات وعرض لأكثر من ٢٠ أسبوع في السينمات، وكان له تأثير على الرأي العام حيث تعرض لقضايا التربية والشباب والفروق بين الجنسين.

وتحدثت ماجدة عن دخولها عالم التمثيل مؤكدة أن الأمر لم يكن صدفة ولكن قسمة ونصيب، مؤكدة على صعوبة الأمر بالنسبة لأبناء العائلات الكبيرة خصوصا في الأرياف، لافتة إلى دعم والدتها الكبير، والتي لولاها لما استمرت.

وكانت ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا قبل قليل عن عمر ناهز ال٨٩ عاما تاكرة ذاكرة فنية حافلة بالأعمال الهامة.
Advertisements

أخبار تهمك

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 18 ساعة

على طريقة مصباح علاء الدين.. الأهلي يرحب بـ"أليو بادجي" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ ساعة و نصف

بعد رحيلها.. تعرف على ديانة ماجدة الصباحي وسر حجر ابنتها عليها

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يتراجع عن صفقته الكبرى

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

ببلاش.. خسائر فادحة للأهلي من بيع وليد أزارو وجيرالدو (أرقام)

منذ حوالي 3 ساعات

إهدار المال العام في الأهلي بسبب بادجي (أرقام)

منذ حوالي 4 ساعات

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status