في لقاء نادر.. ماجدة الصباحي: دخولي التمثيل قسمة ونصيب

تداول عدد من رواد موقع التغريدات تويتر، لقاء إعلامي نادر للفنانة الراحلة ماجدة الصباحي تتحدث فيه عن أهم أعمالها الفنية وتأثيراتها المجتمعية.



وخصت ماجدة بالذكر فيلم "المراهقات" التي أكدت أنه أحدث ضجة كبيرة في السينيات وعرض لأكثر من ٢٠ أسبوع في السينمات، وكان له تأثير على الرأي العام حيث تعرض لقضايا التربية والشباب والفروق بين الجنسين.



وتحدثت ماجدة عن دخولها عالم التمثيل مؤكدة أن الأمر لم يكن صدفة ولكن قسمة ونصيب، مؤكدة على صعوبة الأمر بالنسبة لأبناء العائلات الكبيرة خصوصا في الأرياف، لافتة إلى دعم والدتها الكبير، والتي لولاها لما استمرت.



وكانت ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا قبل قليل عن عمر ناهز ال٨٩ عاما تاكرة ذاكرة فنية حافلة بالأعمال الهامة.