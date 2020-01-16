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"بسبب التار".. تشريح جثة حداد قتل على يد 3 أشخاص في السلام

الخميس 16/يناير/2020 - 03:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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طالبت نيابة السلام الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، تشريح جثة حداد قتل على يد عاطل، بالإشتراك مع آخرين، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى تكثيف أجهزة الأمن سرعتها لضبط باقي المتهمين الهاربين.

تلقى قسم شرطة أول السلام بلاغا، يفيد بإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بأحد الشوارع دائرة القسم، والعثور على جثة حداد، مقيم بدائرة القسم وبها أعيرة نارية متفرقة.
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