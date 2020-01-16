مجلة بريطانية: تركيا تحتل رقم 2 عالميا فى اعتقال الصحفيين





أعلنت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، عن قائمة بالدول العشر الأولى الأعلى في عدد الصحفيين المعتقلين داخل السجون اعتبارًا من الأول من ديسمبر عام 2019، والتي كانت من ضمنها تركيا، حيث احتلت المرتبة الثانية علي مستوي العالم في اعتقال الصحفيين.





وأظهر تقرير، أن شهر نوفمبر 2019، شهد حبس أربعة صحفيين في تركيا واعتقال 11 آخرين والاعتداء على صحفيين، وبلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة ضد الصحفيين 80 عاما.





هذا وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، قد كشف عن إلغاء البطاقات الصحفية لمئات الصحفيين لدواع أمنية، زاعما أن السلطات التركية ألغت البطاقات الصحفية الخاصة بـ685 صحفيا بسبب أنهم يعملون أو يتمتعون بعلاقات مع مؤسسات إعلامية تابعة لكيانات تهدد الأمن القومي، وذلك خلال الفترة التي أعقبت المحاولة الانقلابية.





وقامت السلطات التركية، باعتقال نجلة مراسل صحيفة زمان في أنقرة السابق والمعتقل إبراهيم كارايايان بحجة استخدام تطبيق بيلوك، ووجه مجلس الصحافة التركي في إسطنبول، في سبتمبر الماضي، انتقادا لرجب طيب أردوغان، على خلفية توبيخه مراسل قناة "FOX TV" الإخبارية.





ولفت أوزجور أوزال، نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري، إلي أن الصحفيين في تركيا يشهدون أسوأ أيامهم على الإطلاق، قائلا: "رئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية، وعلى وجه الخصوص رئيس وحدة الاتصالات، هو من يقرر لمن ستُمنح بطاقات الصحافة وافتتاحيات الصحف وأي صحيفة وأي شاشة تلفزيون سيظهر بها ممثلو الأحزاب السياسية وفترة ظهوره عليها".





ونص مرسوم منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا على نقل تبعية الإدارة العامة للصحافة والمعلومات، والمخولة بمنح بطاقات اعتماد الصحفيين العاملين في تركيا من رئاسة الوزراء، إلى رئاسة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة.



