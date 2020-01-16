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قبل انطلاق "الأوكازيون".. الركود يسيطر على سوق الملابس في مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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أكد محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، إن هناك ركوًد كبيرًا في سوق الملابس بمصر نتيجة تراجع القوي الشرائية للمستهلكين.

وقال "عبد السلام" لـ "الفجر"، أن سوق الملابس يحتاج إلى تنشيط حركة البيع والشراء من خلال اشتراك المحلات والمصانع المنتجة للملابس في مبادرات تخفيض الأسعار المرتقب الإعلان عنها، أو الأوكازيون الشتوي الذي سيبدأ خلال أيام. 

وأعلنت وزارة التموين انطلاق موسم الأوكازيون الشتوى بداية من 27 يناير الجارى ولمدة شهر من تاريخه، مؤكدة فرض إجراءات رقابية مشددة على المشاركون خلال فترة الأوكازيون للتأكد من إلتزامهم بالخصومات السعرية المعلن عنها.
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