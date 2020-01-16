محاربة سرطان: زوجي ساب البيت ولما خفيت كان عايز يرجع (فيديو)

قالت حنين سيد، محاربة سرطان، إن زوجها عندما علم بإصابتها بالسرطان ترك المنزل دون أن يخبرها، وأغلق هاتفه المحمول، مضيفة: "حاولت اتصل عليه معرفتش أوصله، كلمت أهله قالولي أصله مصدوم.. لمدة 4 سنوات ونصف مسألش عليا".



وأشارت "حنين"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأربعاء، إلى أنها أجرت عمليتين وتناولت علاج كيماوي، وإشعاعي، وتعافت من المرض ثم فوجئت بأن زوجها يتصل عليها ويريد أن يعود إليها.



وأوضحت أنها انجبت طفلين من زوجها، وكان يراهم خلال الأربع سنوات، ولكن لم يلتقيا سويا خلال هذه المدة، كاشفة أنه قد تم تشخيصها في بداية علاجها بشكل خاطىء.

