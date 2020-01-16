محافظ القاهرة: شباب مصر الأفضل بالعالم

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية اللقاء الأول له مع شباب المحافظة، وأنهم المستقبل الواعد للدولة، في السنوات المقبلة.





وأضاف "عبدالعال" خلال لقائه الشباب بديوان عام المحافظة، أن اهتمام الدولة بالشباب ظهر من خلال تواجدهم في المؤتمرات والفعاليات على مستوى الجمهورية.





وتابع أن الفعاليات التي أقامتها الدولة، امتدت لشباب العالم وأفريقيا، وليس الشاب المصري فقط، حيث شهدت تبادل العديد من الخبرات وتطوير الرؤى المستقبلية، وذلك دليل على تعظيم دورهم في الفترة الماضية.





وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد العديد من اللقاءات بتواجد الشباب، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمعرفة المشروعات العملات التي تشيدها الدولة، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى شباب قوي ومتماسك ويعلم ما يدور حوله من أحداث، قائلًا "شباب مصر أثبتوا الأعوام السابقة أنهم خير شباب العالم".





وأورد أن الشباب له حقوق وعليه واجبات، ومن حقنا أن نرعاهم ونؤمن مستقبلهم وحياتهم، بما يضمن لهم حياة سعيدة في السنوات المقبلة، مؤكدًا اهتمام الدولة بالشباب من خلال الندوات والمؤتمرات والتي خرجت بتوصيات كثيرة أفادت الوطن.







وشدد على ضرورة الاستماع لمقترحات الشباب لأنهم جزء أصيل من الوطن، ودائمًا نكون حريصين على توليهم المناصب الرئيسية في الدولة لأن المستقبل يعتمد عليهم.