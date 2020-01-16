تعرف على الفيلم الذي أخرجته الراحلة ماجدة الصباحي

توفيت الفنانة ماجدة الصباحي،صباح اليوم الخميس،عن يناهز 89 عام، واستطاعت من خلال مسيرتها الفنية أن تقدم العديد من الأعمال المميزة التي أدت إلي شهرتها في مصر والوطن العربي بأكمله، وأنتجت الكثير من الأعمال الفنية، حيث كانت الفنانة الراحلة تستمتع بالفكر الجيد والوعي الثقافي .





وصرحت الفنانة ماجدة الصباحي، عن الفترة العصيبة التي مرت بيها أثناء فترة المراهقة من خلال فيلم" المراهقات" واستطاع الفيلم أن يجسد حياتها الشخصية خلال فترة المراهقة، وكان من بطولة رشدي أباظة وتأليف علي الزرقاني .





وأستكملت حديثها عن قصة الفيلم" المراهقات" :" أن كل بنت في المدرسة لديها حبيب ينتظرها خارج المدرسة، ولكن حياتها كانت طريفة وأحبها شاب ووقعها في حبها وقد شفي من فترة مرضه التي كان يمر بها " .





وتوفيت الفنانة ماجدة الصباحي، أثر أزمة قلبية واستطاعت أن تجسد أدواراً مميزة يجب ألا ننساها مثل فيلم" المراهقات" وفيلم" أين عمري" وفيلم" هجرة الرسول" .