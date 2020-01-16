حبس 4 أشخاص 3 سنوات لتعديهم على عامل وحيازة أسلحة بقنا



وترجع أحداث الواقعة إلى 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين "أحمد. ك.ع"، وشقيقيه محمد ومحمود، و"خلف. ع. ع"، تهمة التعدي بالضرب على عامل، وإصابته، وحيازة سلاح وطلقات نارية، وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية، بسبب خلافات عائلية.



وتم إحالة القضية التي حملت رقم429 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ نجع حمادي والمقيدة برقم 2679 لسنة 2017 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، التي عاقبت المتهمين بالسجن 3 سنوات.



قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، بالحبس 3 سنوات على 3 أشقاء وآخر، بتهمة حيازة أسلحة وطلقات نارية، والتعدي على عامل بالضرب بسبب خلافات عائلية.