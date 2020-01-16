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بعد رحيلها.. ماجدة الصباحي تتصدر ترند تويتر مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 03:01 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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تصدر هاشتاج ماجدة الصباحي ترند الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات تويتر في مصر، وذلك فور الإعلان عن رحيل الفنانة الكبيرة عن عمر ناهز ال٨٩ عاما.

وبدأ محبو الفنانة في نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، داعين الله أن يرحمها، ومتذكرين أهم أعمالها الفنية.

وكانت الراحلة اشتهرت بلعب دور الفتاة الرومانسية الحالمة، وتميزت بصوتها العذب، ولقبت بعدد من الألقاب منها عذراء الشاشة وكوكب الشاشة العربية، ومن أشهر أفلامها: "المراهقات"، و"أين عمري"، و"أنف وثلاث عيون"، و"نسيت أني امرأة".
بعد رحيلها.. ماجدة الصباحي تتصدر ترند تويتر مصر
بعد رحيلها.. ماجدة الصباحي تتصدر ترند تويتر مصر
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