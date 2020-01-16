السجن 10 سنوات لعامل أطلق النار على الشرطة في قنا



تعود أحداث الواقعة إلى 24 فبراير 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "وائل.ذ.ا"، 35 عامًا، مزارع، تهمة حيازة سلاح آلي وطلقات نارية، وإطلاق النيران على الرائد خالد عبد الناصر، والنقيبان جابر السمان وحازم عبد السلام، من وحدة مباحث نجع حمادي، والقوة المرافقة لهم، في محاولة منه للهرب.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 258 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ نجع حمادي، والمقيدة برقم 2999 لسنة 2017 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، التي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.



قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، بالسجن 10 سنوات، على عامل لاتهامه بمقاومة السلطات، وإطلاق النيران على قوة أمنية من وحدة مباحث نجع حمادي.