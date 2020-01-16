بعد رحيل ماجدة الصباحي..تعرف على سر تغيير اسمها الحقيقي

توفيت الفنانة ماجدة الصباحي ظهر اليوم الخميس عن عمر ناهز ال٨٩ عاما.



ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة هو ولدت ماجدة، عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، حيث ولدت في السادس من مايو عام ١٩٣١، في محافظة المنوفية. وكان والدها موظف في وزارة المواصلات.



ودخلت ماجدة عالم الشهرة والأضواؤ في سن صغيرة لم تتجاوز الخامسة عشر دون علم عائلتها، فأطلقت على نفسها اسم "ماجدة" حتى لا يُكتشف أمرها.



وكانت بدايتها الحقيقية بعد مشاركتها في فيلم "الناصح" ١٩٤٩، إخراج سيف الدين شوكت، وبطولة إسماعيل يس.





من أشهر أفلامها: "المراهقات"، و"أين عمري"، و"أنف وثلاث عيون"، و"نسيت أني امرأة".



