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مصر تحسم مواجهة غينيا في كأس أمم أفريقيا لليد 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 02:05 م
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جانب من المباراة
جانب من المباراة
الفجر الرياضي
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حسم المنتخب المصري لكرة اليد مواجهة نظيره الغيني في أول مواجهات الفراعنية بالبطولة الافريقية لكرة اليد والتي تحاضنها تونس.

وحسم الفراعنة المواجهة بنتيجة 39-22، بعد أن حسم الشةط الأول بنتيجة 30-16، في إطار منافسات اليوم الاول للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة الفراعنة كل من اللاعبين :
حراسة المرمي: كريم هنداوي - عصام الطيار .
الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان.
صانع الألعاب: أحمد هشام - سيف الدرع.
الظهير الأيسر: يحيي الدرع - علي زين - حسن قداح.
الجناح الأيسر: عمر الوكيل - احمد مؤمن.
لاعب الدائرة: وسام نوار - خالد وليد - إبراهيم المصري.

غينيا التي تضم في صفوفها 10 لاعبين محترفين في الدوري الفرنسي لكرة اليد.

وتقع مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

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