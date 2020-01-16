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كورة لايف KSA SPORTS مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي saudi arabia

الخميس 16/يناير/2020 - 02:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لاستكمال مشواره في كأس خادم الحرمين عندما يستضيف الاتفاق خلال اللقاء الذي سيجمع بينهم على ملعب محيط الرعب ضمن منافسات دور الربع النهائي.

ووصل الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 ، أما الاتفاق ، فحجز مقعده على حساب الطائي.


ويدخل الهلال مباراة الاتفاق بذكريات سيئة ، بعد ان خطف الأخير منه لقب الكأس مرتين عامي 1968 و1985.

وشهدت الأدوار السابقة ، مفاجأت من العيار الثقيل ، وذلك بعد خروج التعاون ، حامل اللقب ، أمام لأبها ، كما خرج الاتحاد من البطولة أمام الفتح في اللقاء الذي انتهت نتيجته بهدفين لهدف.


كما شهدت  عبور للثلاثي الهلال والأهلي والنصر بعد تجاوزهما فرق الفيصلي والفيحاء وضمك ، ليستمران في مشهد المنافسة على لقب أغلى الكؤوس.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، الأيام السابقة  قد أعلنت عن موعد مباريات دور ربع نهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:05 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع مساء غد الخميس عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.
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