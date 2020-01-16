بمقتضى الاتفاق مع السراج.. تركيا تبدأ التنقيب عن الغاز في "المتوسط"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، البدء في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تماشيا مع اتفاق أبرمته مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.

وتبدأ السفينة التركية أوروج ريس، أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة.

وتواصل تركيا، استمرارها في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد لبحث الأزمة الليبية.

وفي في الخامس من يناير، أعلن أردوغان، قوات تركية بدأت أيضا بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا.