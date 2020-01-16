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رسميًا.. الأهلي يعلن تعاقده مع أليو بادجي لمدة ٤ مواسم ونصف

الخميس 16/يناير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري. 

ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم؛ لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
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