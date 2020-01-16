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إحالة عاطلين شرعا في قتل شخصين بالقاهرة لـ"الجنايات"

الخميس 16/يناير/2020 - 02:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة الشروق وبدر، باحالة متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتل شخصين لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة رقم "89662" لسنة 2019، أن المتهمين هما كل من "وائل.م" و"حازم.ع "، عاطلين، وأقرا بارتكابهما جريمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وشروعهما في قتل شخصين تصديا لهما أثناء محاولة سرقتهما.

وكما اعترف المتهمان أمام النيابة بسرقتهما لـ7هواتف محمولة، 15 ألف جنيه مصري، وقاما بتقسيم المسروقات عليهما وأنفقاها على أغراضهما الشخصية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر، من أشخاص يفيد بتعرضهم للسرقة بالاكراه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

شروع في قتل الجنايات

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