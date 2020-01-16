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إقالة وزيرة الصحة.. أول بلاغ للنائب العام بشأن حادث الكريمات

الخميس 16/يناير/2020 - 02:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قررت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، تقديم بلاغًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، لفتح تحقيق جنائي وإداري في حادث طبيبات المنيا، إذ اختصمت النقابة كلًا من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد حياة الطبيبات وتعريضهم للخطر.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، استمعت لأقوال عدد من الأطباء المصابين، إثر الحادث الأليم الذي وقع ظهر أمس الأربعاء، بطريق الكريمات، والذين يتلقون العلاج بالمستشفيات. 

ووقع الحادث وقع إثر اصطدام سيارة ميكروباص كان يستقلها الأطباء، بسيارة نقل بالطريق الصحراوي، الشرقي بمنطقة الصف، في أثناء توجههم لحضور تدريب خاص بعملهم.

وفي سياق آخر، أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا إلى محافظة القاهرة؛ لحضور إحدى الدورات التدريبية.

وأوضح أن الإصابات تنوعت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد فيما تتواجد 3 حالات تتلقى العلاج بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، مشيرًا إلى خروج حالة بعد تحسن حالتها الصحية وتلقيها الخدمة الطبية في مستشفى 15 مايو.
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