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جاكوار لاند روڤر تعمل علي مقعد "قابل للتحول" لرفاهية الركاب

الخميس 16/يناير/2020 - 02:01 م
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بوابة الفجر
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طورت شركة جاكوار لاند روفر، تقنيه المقاعد متغيرة الشكل التي يمكن ان تضمن رفاهية الركاب خلال رحلات السيارات الطويلة.

يتم الآن اختبار المقعد "القابل للتحول" بواسطة قسم الأبحاث الداخلية في الشركة المصنعة، والتي تستخدم سلسلة من المشغلات الموجودة في المقعد والتي تحول وتحدث تعديلات دقيقة ثابتة على القالب.

مع الاحتفاظ بقاعدة مريحة ، فإن هذا يجعل عقلك يفكر في أنك تمشي بدلاً من الجلوس لفترة طويلة، لذلك، من خلال عملية التذبذب الحوضي يمكن أن تمنع أي زيادة في استرخاء العضلات، مما يحسن الصحة.

يمكن أيضًا تخصيص المقعد بحيث يناسب كل راكب أو سائق ، لضمان حصولهم على أفضل استجابة وفقًا لظروفهم.

وقال الدكتور ستيف إيلي، المدير الطبي الرئيسي لجاكوار لاند روفر ، "إن رفاهية عملائنا وموظفينا تكمن في صميم جميع مشاريعنا البحثية التكنولوجية".

"نحن نستخدم خبراتنا الهندسية لتطوير مقعد المستقبل باستخدام التقنيات المبتكرة التي لم نرها من قبل في صناعة السيارات للمساعدة في معالجة مشكلة تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم."

ونصح الدكتور إيلي أصحاب السيارات بضبط مقاعدهم دائما لأفضل وضعية للقيادة، وأزاله العناصر الضخمة من جيوب، وضمان وضعية الكتف الصحيحة، حيث يكون العمود الفقري والحوض مستقيمًا.

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مقاعد السيارات لاند روڤر رحلات السيارات الطويلة جاكوار

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