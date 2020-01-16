«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الهلال مباشر ksa

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الاتفاق، اليوم، الخميس، على ملعب الملك سعود، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.





وتقام مباراة الهلال والاتفاق في تمام الخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة، السادسة وخمس دقائق بتوقيت الرياض، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 1.





الهلال ضد الاتفاق:





ويسعى فريق الهلال لمواصلة صحوته المحلية في الفترة الأخيرة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز تذكرة الصعود إلى الدور نصف النهائي.





على الجانب الآخر يطمح فريق الاتفاق، في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، وطرد الزعيم من مسابقة الكأس.



