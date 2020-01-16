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بعد غياب خمس سنوات.. الهضبة يعود لحفلات "هلا فبراير الكويت"

الخميس 16/يناير/2020 - 02:02 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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يعود الهضبة عمرو دياب، لمهرجان"هلا فبراير" وذلك بعد غياب خمس سنوات عن إحيائه آخر حفل به.

يُقدم دياب، حفل غنائي على هامش المهرجان يوم 13 فبراير وذلك وسط جمهور ضخم، ومن المقرر أن يعلن الهضبة عن الحفل بكافة تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الفنان عمرو دياب، لطرح ألبومه الغنائي الجديد وذلك يوم 20 من يناير الحالي عبر خاصية"عالم عمرو دياب" بإحدى شركات المحمول المتعاقد معها، ويوم 23 بالأسواق، وعبر مواقع السوشيال ميديا والـ"يوتيوب".

يشهد هذا الألبوم تعاون الهضبة مع وجوه جديدة مثل الشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور،، كما يقوم الهضبة بلحن أغنية من الألبوم"




يذكر أنه مهرجان هلا فبراير يعد أبرز مهرجان شامل يقام على دولة الكويت سنويًا، ويقوم بدعمه القطاع الخاص وبعض المؤسسات من خلال تمويله ورعايته وتقديم الجوائز والكوبونات. وأبرز هذه القطاعات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي استمرت مع المهرجان منذ أنطلاقته الأولى.

انطلق المهرجان لأول مرة في عام 1999 بالفترة ما بين 3 فبراير وحتى 24 فبراير. حيث أعلنت اللجنة المنظمة برئاسة السيد أحمد المشاري (بتاريخ 6 ديسمبر 1998) عن الموعد الفعلي لانطلاق المهرجان [2].


ويعود اختيار اسم هلا فبراير وشهر فبراير تحديدًا للاحتفال بالمهرجان إلى وقوع عيدي الاستقلال والتحرير في هذا الشهر في 25 فبراير و26 فبراير، بذلك سوف يكون المهرجان مكملًا للأفراح والبهجة بالأعياد الوطنية. بالإضافة إلى اعتدال وجمال حالة الطقس في شهر فبراير، مما يجعله شهرًا مناسبًا للكرنفالات والاحتفالات والأنشطة الخارجية المصاحبة للمهرجان.
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