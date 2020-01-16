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عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

الخميس 16/يناير/2020 - 01:54 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية كبيرة على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بعد اعتراضه على قراره في مباراة طنطا.

واعترض أزارو على الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعدما قام الجهاز الفني باستبعاده من قائمة الفريق الأحمر النهائية قبل مواجهة طنطا.

وبات أزارو على أعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، بعد تعاقد النادي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار حيث من المنتظر تقديمه رسميًا غدًا الجمعة.

وحقق الأهلي الفوز مساء أمس الأربعاء على طنطا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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